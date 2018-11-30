Мексиканский Vogue закрывается

В прессе появилась информация о закрытии мексиканского Vogue. Источники, близкие к Condé Nast International, сообщают, что издание прекратит работу в ближайшее время. Ранее похожая судьба постигла Vogue Испания и американский Glamour.

Недавно американский офис Condé Nast объявил об объединении с международным подразделением Condé Nast International, офис которого находится в Лондоне. Судя по всему, таким образом руководство компании планирует бороться с рекламным кризисом в СМИ.

Напомним, что Vogue México y Latinoamérica выходит с 1999 года в 12 латиноамериканских странах, за исключением Бразилии. На данный момент журнал возглавляет Карла Мартинез.