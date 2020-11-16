Форматы, дистрибуция и деньги. Как работает медиа об образовании «Мел»

ИЗНАЧАЛЬНО «МЕЛ» СОЗДАВАЛСЯ КАК РЕСУРС ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Поэтому у нас был и остается дискуссионный тренд. Мы обсуждаем, как может меняться школа. И первая итерация — это ресурс об образовании, но как только мы стали писать про образование и про школу, стало понятно, что образование и воспитание очень сложно отделить друг от друга.

Мы расширили спектр тем, и получилось «Медиа об образовании и воспитании детей». Изначально была задача работы именно с родительской аудиторией с учетом тренда на внимательное и осознанное родительство. Когда родитель не просто отдает ребенка однажды в школу и будь что будет, а пытается понять, что происходит в этой самой школе, чем он может быть полезен для своего ребенка, чтобы сделать его школьную жизнь проще, приятнее и продуктивнее. И сегодня в целом наша история уже даже не про образование, а про то, что такое быть родителем школьника. Про то, как ему помочь, где мы часто ошибаемся, где часто ошибаются педагоги и как нам всем понять друг друга, потому что и дети стали другими, и родители стали очень требовательными, и школа часто рассматривается как некий «поставщик услуги». Чтобы снять это противостояние, и существует «Мел».

Мы обсуждаем общие цели, чтобы все это было в концепции гуманной педагогики, а не карательного подхода ко всем. Пока у меня не было ребенка, мне не были интересны темы воспитания и образования (хотя в моем вузовском дипломе и записано слово «преподаватель»). Я занималась медиа совершенно другого свойства, делала это долго и успешно. Но при этом выросла в семье педагогов, которые постоянно обсуждали, как работать с детьми. Когда у меня самой появился ребенок, я тоже стала говорить об этом, читать, анализировать. Поэтому я была рада, когда мне предложили заняться медиа, которое тематически мне было близко и приятно. С тех пор я и занимаюсь «Мелом».

«МЕЛ» ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

Одна часть — редакционная, а другая живет в сегменте блогов. В «Блоги» могут писать все люди, зарегистрированные на «Меле». Их тексты падают в такую огромную мясорубку, а дальше мы их отсматриваем, убираем то, что противоречит различным нормам законодательства. Посты в блогах у нас пишут родители, психологи, учителя. Что касается редакционной части «Мела», то там существует очень четкое правило. Все, что мы говорим, должно быть подтверждено экспертным заключением. У нас всегда есть некий эксперт с именем, опытом и статусом, более или менее известный. Но известность не самая главная сторона, для нас важно, насколько человек является специалистом в своем вопросе. Нас сопровождает огромное количество и педагогов, и психологов, и врачей по любой теме, за которую мы беремся. Про математику у нас пишут математики, про физику — физики. Не бывает такого, чтобы у нас садился и писал все тексты редактор.

ТРАФИК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — ЭТО ТО ПОЛЕ, НА КОТОРОМ МЫ ИГРАЕМ

Мы одно из немногих медиа, которое присутствует во всех соцсетях и мессенджерах, вы найдете нас в ФБ и ВК, Instagram и Пинтерес те, Telegram и Viber. И всех остальных.

Наша последняя итерация — это как раз Viber. У нас уже более 110 тысяч подписчиков. Мы получаем очень хорошую качественную входную аудиторию, интересующуюся и активную. Как только появляется некий новый канал, мы его тестируем. Если видим, что этот канал на наших задачах и внутренних подходах работает, мы его используем. Вот, например, Twitter не совсем наш. Потому что он — про короткие сообщения, иронию, быстрые шутки, реакцию на повестку. Это не совсем наша история. Мы все равно там работаем, но по принципу простых схем.

С теми каналами, которые дают нам хороший фидбек, мы работаем последовательно и очень внимательно. Например, в Instagram у нас пять аккаунтов, некоторые из них вообще не ассоциируются с «Мелом». В первый момент вы даже не поймете, что это «Мел». Для Instagram мы каждый день придумываем и шутки, и картинки, и то, как мы можем приложить наш контент на ту аудиторию, которая визуальна и текстуальна. Но акцент визуального и текстуального постоянно смещается. Трафик из соцсетей — это самое высокорисковое поле, потому что, например, алгоритмы Facebook меняются как погода и влиять на них медиа не могут. Мы можем только отслеживать изменения, строить гипотезы и пытаться сделать так, чтобы наши тексты были по-прежнему видимы нашими пользователями.

Для нас социальный трафик очень важен — это качественный плотный контакт с аудиторией, которая дает тебе много знаний для формулировки повестки, понимания востребованности контента и так далее.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАССЫЛКИ И ПОДКАСТЫ — ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Обычно у медиа есть базовый дайджест, когда они отправляют свои свежие тексты. Но у нашей аудитории есть запрос не только на повестку дня, а на вполне конкретные алгоритмы помощи, советы и так далее.

Поэтому, например, мы запустили рассылку о подготовке к ЕГЭ. Стартуем в сентябре и идем вместе к концу учебного года. Есть рассылка для родителей первоклассников, которые весь год поддерживают этих родителей какими-то рекомендациями и советами. Как помочь первокласснику собрать рюкзак, как помочь сделать первую домашку в его жизни, как помочь ему не растеряться и познакомиться с другими детьми. С прошлого года мы вышли в сегмент подкастов. Для нас это был еще один новый канал, и мы долго думали, что бы там сделать, потому что запускать «разговор с экспертом» никак не хотелось. В итоге мы вышли с проектом «Мел. Teens», на его первом сезоне уже почти 100 тысяч прослушиваний, мы считаем это хорошим показателем.

В «Мел» часто приходят подростки, у нас стажируются иногда школьники 8-х, 9-х, 11-х классов. Это те ребята, у кого есть вера в журналистику. Мы часто слышали от них жалобы, что родители их не понимают. И вот мы решили записать подкаст, в котором подростки будут обращаться к родителям и рассказывать о себе. Например, почему я хочу ходить с розовыми волосами? Почему я считаю, что мои родители живут очень странной семейной жизнью? Почему я не хочу выходить замуж или жениться? Почему я считаю, что играть на приставке нормально, и трачу на это по пять часов в день? Мы продюсируем эту историю. В начале каждого сезона собираем подростков, составляем карту болей и карту интересов. Это достаточно сложная история, поэтому мы даже подключали психолога. На основе этого формируем пул тем, которые будем записывать, подбираем студию и стартуем.

Дистрибутируем подкасты мы сами по всем стандартным каналам — Apple, Google, «Яндекс.Музыка», Симплкаст, Саундклауд. Этим подкастом мы очень довольны и получили массу откликов от родителей, которым он оказался полезен. А детям это дает ощущение безопасной зоны. Ты можешь назваться как угодно: быть Витей, при том что ты Вова. И говорить открыто о том, что ты думаешь.