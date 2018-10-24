Взносы вместо подписки: есть 700 тысяч долларов на эксперименты с новой моделью

Модель клубных взносов стала четвертой бизнес-моделью СМИ. Первая — это государственное и корпоративное финансирование СМИ. Вторая модель — заработок на подписке, третья — на рекламе. Иногда эти три модели смешаны в тех или иных пропорциях.

Но поскольку контент становится бесплатным, а рекламные деньги уходят в Google и Facebook, классические бизнес-модели СМИ переживают кризис. И есть подозрения, что это не циклический кризис. Это закат традиционного медиабизнеса, неспособного адаптироваться к новой среде коммуникаций, в которой действуют иные механизмы отбора и распространения контента.

Первые три модели просто возникли и существовали в другой экосистеме. Соответственно, вопрос выживания для СМИ связан с поиском новой модели, успешно работающей в эру интернета и социальных сетей.

Именно в этих условиях возникла и получила распространение бизнес-модель, напоминающая клубные взносы. На Западе она уже получила устойчивое название membership. Идея заключается в том, что СМИ берет на себя некую миссию (например, объективное информирование общества; или распространение каких-либо идей), а аудитория жертвует различные суммы на поддержку этой миссии.

В целом идею клубных взносов, или membership, можно разделить на два подвида. В первом случае это именно оплата клубных услуг: плательщик получает взамен набор услуг, типа доступа к планеркам, скидки на специальные мероприятия, форумы и вечеринки, организуемые для клуба читателей, а также чувство причастности. Такова клубная модель, например, в Atlantiс. В другом случае упор делается именно на социальную миссию и СМИ продает, как это ни цинично звучит, саму журналистику, то есть ту функцию, которую СМИ исполняют в обществе.

Разумеется, обе разновидности membership можно смешивать в рамках одного издания: чувство поддержки социальной миссии вполне хорошо сочетается с клубными мероприятиями.

Социальную модель membership с довольно сильной «клубной» составляющей активно развивает британская Guardian, сумевшая привлечь более 400 тысяч частных спонсоров по такой модели, что вводит ее в десятку самых успешных подписных качественных СМИ мира (если приравнять этих спонсоров к подписчикам). Всего же около 900 тысяч читателей платят Guardian в том или ином виде — в виде регулярных взносов, разовых взносов, подписки на печатную и цифровую версию. В Guardian заверяют, что эти читательские деньги составляют 20 % дохода издания.