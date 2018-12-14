Интернет-мемы под угрозой: последняя битва назначена на апрель 2019

Не всякий «фэйспалм» переживет апрельское голосование Совета Европы
В сентябре 2018 года Европарламент принял обновленную Директиву об авторском праве, которая сделала платформы ответственными за соблюдение авторских прав пользователями. Основных новшеств, которые вызвали острые споры, два. Статья 11 обязывает платформы установить отношения с правообладателями (например, с редакциями СМИ или с авторами песен) и выплачивать им отчисления за их контент, если он используется на платформах. Статья 13 обязывала установить фильтры, которые не допускали бы публикацию пользователями чужого контента, защищенного авторским правом.
Последняя норма сразу привела к появлению прогнозов о предстоящем запрете на мемы. Ведь многие интернет-мемы используют известные образы, например, из фильмов. Робот будет распознавать такой образ, осознавать его принадлежность к защищенной копирайтом продукции и блокировать. И хотя ограничения вводились только для Европы, но платформам довольно трудно вводить отдельные фильтры для контента, который могут увидеть в Европе. Поэтому подобный фильтр просто означал бы смерть значительного количества мемов. Роботы установили бы над мемами цензуру.
При этом роботы не очень хорошо понимают природу копирайта. Известны курьезные случаи. Например, ютьюбер Даниель Юнедо (на фото слева) на своем кулинарном канале разместил ролик о том, как он собирает травы для летнего салата. На ролике фоном пели полевые птички. А робот распознал в звуковой дорожке точно такое же пение птиц, которые было использовано в защищенной копирайтом музыкальной композиции, и заблокировал ролик. История получила огласку и вызвала бурю возмущения сетевой общественности. В YouTube разобрались и ролик восстановили.
Другой случай курьезной роботоцензуры авторского права еще более вопиющий. Одна гражданская организация проводила свою конвенцию. Как это водится у глобальных структур, в YouTube они вели прямую трансляцию для подразделений. Перед началом решили поздравить сотрудника с днем рожденья и спели Happy Birthday. А у робота-цензора эта песенка стоит на учете, как принадлежащая почему-то Warner Music. Робот заблокировал трансляцию и тем самым порушил съезд этой организации. Потом тоже разобрались и признали нелепость, но мероприятие уже было сорвано.
Подобные казусы сразу всплыли и отсрочили вступление новых норм в силу. Более 70 пионеров интернета, включая Тима Бернерса-Ли, создателя WWW, обратились в Европарламент с призывом не ставить будущее интернета под угрозу.
Принятая Европарламентом директива теперь обсуждается за закрытыми дверями евродепутатами, Еврокомиссией (общеевропейским правительством) и Советом Европейского Союза, высшим законодательным органом, который должен принять директиву в апреле 2019 года. Власти Евросоюза хотят угодить правообладателям, ужесточить контроль над интернет-платформами и в то же время не испортить совсем уж интернет с его свободами.
Источники утверждают, что формулировки обеих статей смягчены. От платформ уже не будут требовать заключать лицензионные соглашения с правообладателями (то есть получать лицензии на использование контента и создавать, по сути, каталог всего защищенного контента — невероятная по объемам задача). Скорее всего, интернет-платформы будут обязаны установить какие-то формальные отношения с представителями правообладателей, например, с творческими союзами, и договориться о выплатах авторских вознаграждений, как это работает в традиционных СМИ, например, на радио.
Что касается мемов, то обсуждается специальная поправка для их защиты. Прорабатывается терминология, выводящая из-под действия 13 статьи сатиру, коллажи и цитирование, на которых, собственно, и основаны мемы (если брать формальные признаки) — при условии, что материалы используются в некоммерческих целях. Правда, не совсем понятно, как роботы-фильтры, призванные блокировать неправомерно используемый контент сразу в момент публикации, будут распознавать сатиру. Кроме того, вряд ли кто-то продает мемы непосредственно. Но мемы могут увеличивать ценность канала или блога, в том числе коммерческую. Как тут отделить коммерческое использование мема от некоммерческого (да еще роботу в момент публикации) — не совсем понятно.
Наконец, появилась совсем уж интересная идея: наиболее устойчивые мемы и сами могут быть защищены копирайтом. То есть вторичный продукт со значительной добавленной стоимостью будет принадлежать не автору исходного образа, а автору мема. Формальная сторона вопроса тоже пока неясна.
Рядовым пользователям все эти юридические танцы вокруг прав на контент в интернете, конечно, не совсем понятны. Однако когда новые нормы будут приняты, интернет может существенно измениться. Так что как производителям контента, так и авторам каналов и блогов на разных интернет-платформах стоит следить за дискуссией в Европейском союзе вокруг Директивы об авторском праве, финальное голосование по которой назначено на апрель. Ведь может так случиться, что некоторые посты в собственных блогах и каналах попросту не удастся опубликовать.