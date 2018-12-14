Интернет-мемы под угрозой: последняя битва назначена на апрель 2019

В сентябре 2018 года Европарламент принял обновленную Директиву об авторском праве, которая сделала платформы ответственными за соблюдение авторских прав пользователями. Основных новшеств, которые вызвали острые споры, два. Статья 11 обязывает платформы установить отношения с правообладателями (например, с редакциями СМИ или с авторами песен) и выплачивать им отчисления за их контент, если он используется на платформах. Статья 13 обязывала установить фильтры, которые не допускали бы публикацию пользователями чужого контента, защищенного авторским правом.

Последняя норма сразу привела к появлению прогнозов о предстоящем запрете на мемы. Ведь многие интернет-мемы используют известные образы, например, из фильмов. Робот будет распознавать такой образ, осознавать его принадлежность к защищенной копирайтом продукции и блокировать. И хотя ограничения вводились только для Европы, но платформам довольно трудно вводить отдельные фильтры для контента, который могут увидеть в Европе. Поэтому подобный фильтр просто означал бы смерть значительного количества мемов. Роботы установили бы над мемами цензуру.

При этом роботы не очень хорошо понимают природу копирайта. Известны курьезные случаи. Например, ютьюбер Даниель Юнедо (на фото слева) на своем кулинарном канале разместил ролик о том, как он собирает травы для летнего салата. На ролике фоном пели полевые птички. А робот распознал в звуковой дорожке точно такое же пение птиц, которые было использовано в защищенной копирайтом музыкальной композиции, и заблокировал ролик. История получила огласку и вызвала бурю возмущения сетевой общественности. В YouTube разобрались и ролик восстановили.

Другой случай курьезной роботоцензуры авторского права еще более вопиющий. Одна гражданская организация проводила свою конвенцию. Как это водится у глобальных структур, в YouTube они вели прямую трансляцию для подразделений. Перед началом решили поздравить сотрудника с днем рожденья и спели Happy Birthday. А у робота-цензора эта песенка стоит на учете, как принадлежащая почему-то Warner Music. Робот заблокировал трансляцию и тем самым порушил съезд этой организации. Потом тоже разобрались и признали нелепость, но мероприятие уже было сорвано.