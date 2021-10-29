Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
-
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
О журнале
Редакция
Новости
Рубрики
Клуб
Магазин
Проекты
Архив
Контакты
Медиа
Аналитика
Как превратить медиа в пространство цифровых продаж
Неха Гупта
WAN-IFRA
Опыт индийского MensXP
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
приобрести
цифровой номер
оформить
цифровую подписку на полгода..
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
11
от
29 октября 2021
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Окт 29, 2021
Рынок
Действенная журналистика в регионах: акции и проекты газеты «Власть...
Место газеты на медиарынке во многом определяется ее авторитетом, доверием к ней со стороны бизнеса, властей, общественных орга
Медиа
Клуб
Как превратить медиа в пространство цифровых продаж
Опыт индийского MensXP
Дизайн
7 советов для создания лучшего названия медиа
И один для того, чтобы его не ухудшить
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
E-mail или логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?