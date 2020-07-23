COVID-19 вредит психическому здоровью журналистов

Согласно исследованию Института изучения журналистики Reuters и Университета Торонто, журналисты, освещающие тему COVID-19, проявляют признаки тревоги и депрессии. Даже опытные репортеры, работающие на крупные, хорошо финансируемые СМИ, зачастую с трудом справляются с требованиями, предъявляемыми к репортажам о пандемии.

В описании методики исследования указано, что для опроса были выбраны 73 журналиста из разных стран, имеющих в среднем 18-летний опыт работы. Все они работали над историями, непосредственно связанными с пандемией. Им задали ряд вопросов об условиях их работы, эмоциональном состоянии, психическом здоровье и проблемах в июне 2020 года, в период, когда все страны были так или иначе затронуты COVID-19.

• Большинство респондентов, около 70%, страдают от психологического дискомфорта, вызванного стрессом.

• Более четверти опрошенных заявили об устойчивой тревоге, сопровождающейся бессонницей, усталостью и проблемами с концентрацией.

• Около 11% журналистов сказали, что испытывают симптомы посттравматического расстройства и желание бросить профессию.

• 60% респондентов отметили, что во время пандемии они стали больше работать.

• Только 4% опрошенных изначально были специалистами в области здравоохранения. Теперь же 74% от общего числа освещают вопросы, связанные со здоровьем.

Результаты выглядят неутешительно, поэтому важно обратить внимание на уровень давления, под которым работают журналисты в условиях пандемии.

Во многих странах работники СМИ боятся, что они не могут выполнять свою работу должным образом из-за отсутствия надежной информации. В одном из ответов журналист говорил о том, как трудно «справиться с задачей освещения глобальной истории, которая является одновременно личной и профессиональной». Кроме того, обязанности журналистов резко возросли во время изоляции как в личном, так и в профессиональном плане. Один из респондентов отметил, что «сочетание работы на дому, домашнего обучения и попыток управлять домом — невозможно».

Почти все участники опроса ответили, что ощущают связь между своим психическим состоянием и отсутствием каких-либо психологических поддерживающих программ в своих редакциях, например, терапии, психологических консультаций или просто «душеспасительных разговоров».

Авторы исследования считают, что журналистам необходима поддержка как внутри рабочего коллектива, так и за его пределами. Репортеры могут продолжать предоставлять точную информацию о кризисе только в том случае, если они находятся в эмоционально стабильном состоянии.

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