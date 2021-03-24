Психическое здоровье нации напрямую зависит от работы СМИ

— Сергей Николаевич, в прошлом году группа ученых провела исследование, зафиксировавшее повышение тревожности, враждебности и склонности к конспирологии на фоне вынужденной изоляции и пандемии. С чем мы пришли в новый год? Что можно сказать о состоянии нашего общества, чего ожидать?

— Продолжается все, что было в прошлом году, все проблемы остаются. С единственной небольшой добавкой, которую никто еще не исследовал: какую надежду дает нам вакцинация? Здесь мы сразу можем выделить несколько групп. Одна — это ковид-диссиденты, довольно сложная конфигурация. Другая группа — это люди, которые хотят подтвержденных данных об эффективности вакцинации. Тем более что мировые СМИ создают почву для неких сомнений. ЕС не утверждает «Спутник», кто-то считает, что другие вакционы лучше — «Пфайзер», «Модерна». Почему «Спутник» хуже, тоже нет достаточных объяснений. Говорят, о нем объявили, когда еще не все стадии испытаний прошли, но тут тоже возникают вопросы. Нет ли тут не только политической, но и коммерческой составляющей? Все компании на этом поле фантастически богаты. Каждый уверен, что его вакцина лучше. Но сам факт того, что выбор ограничен, особенно в нашей стране, не придает уверенности. Я хорошо понимаю людей, которые сомневаются. Эта группа во многом будет полагаться на публикации в СМИ. Ни в коем случае не ура-рапорты. В массе своей мы не очень доверяем СМИ, как в хорошем, так и в плохом. Хотя бы потому, что большая часть населения воспитана на том, что если в СМИ говорят, мол, все на уборку урожая, то есть подозрение, что урожая не будет. Информация о вакцине у нас была подана самым безответственным образом. Сначала сообщили, что вакцинируют только молодых. Потом вдруг безо всяких объяснений сказали, что теперь и тем, кто «65 плюс», можно прививаться. Вы понимаете, что группа «65 плюс» наиболее уязвима. И люди этой группы, а это группа советского воспитания, привыкшая с недоверием относиться к рапортам о победах, начинает подозревать худшее. Не в том смысле, что сразу умрут. Но, как это у нас бывает, — спешка, «встречный план», досрочное выполнение... Мы так воспитаны. Другое дело — ковид-диссиденты. Эта группа существует по своим законам. Она моложе. Как показали наши исследования, на фоне эпидемии их форма защиты — отрицание проблемы.

Параллельно в нашем исследовании было показано, что люди начинают серьезно относиться к эпидемии, только когда в их городе и особенно среди знакомых появляются больные. Мало ли что в Москве и Питере говорят, а у нас в городе все иначе... На самом деле защитные механизмы на бессознательном уровне вырабатывают самые разные стратегии. Одна — полное отрицание. Вторая — разного рода конспирологические теории. Все происходящее придумано для того, чтобы нами манипулировать. Чипировать и зомбировать. Вводить карантинные меры, чтобы потом делать с нами все что заблагорассудится. А поскольку многие живут в социальных сетях, там возникает своеобразный эффект — эффект колокола. То есть подбираются люди, которые говорят то, что я считаю правильным, и разделяют мои взгляды. На кой черт мне слушать и читать недружелюбных людей? Но в итоге оказывается, что я читаю только эхо своих собственных размышлений и сомнений и еще раз убеждаюсь в том, что они правильные. Ведь меня все поддерживают! И тут начинает теряться критичность оценок. На фоне стресса, в котором мы вообще находимся с самого начала эпидемии, критичность падает, возрастает магическое, эзотерическое, конспирологическое мышление.

— То есть социальные сети морочат людям голову куда больше регулярных СМИ?

— Был смешной эксперимент, когда активным пользователям социальных сетей задали вопрос: ученые сообщили, что в следах реактивных самолетов обнаружена виагра. Верят ли они в это? Многие ответили, что да, верят. Жутковатая вещь вообще-то. Во время коронавируса стали обращать внимание на эту особенность восприятия информации в сетях. Тут есть свои закономерности. С одной стороны, социальные сети — это вид активности, хорошо, что люди в период вынужденной изоляции вообще проявляют активность. С другой стороны, они читают огромное количество ерунды, никем не проверенной. Один врач что-то сказал. Одна пациентка поделилась. Никакого фильтра. Еще один аспект. Нормально свои тревоги и страхи снять написанием какого-то текста, это очень развито в психотерапии. Но вот этот тревожный текст вывешивается в сеть, создает тревогу у читателей, они тоже пишут свои тексты, и тревога начинает генерализовываться, она становится гигантской. И точно так же, как отрицание, эта ширящаяся тревога негативно сказывается на психическом состоянии пользователей.

— Но, согласитесь, мы давно живем в потоке хаотичной и тревожной информации, интернет регулярно нас пугает и шокирует не первый год.

— Раньше были некие реперные точки. Я не буду верить, пока не получу какое-то официальное подтверждение, надежную информацию. А сегодня — что такое официальная информация? Авторитет СМИ разрушен. Вы можете перечислить издания, которым верите, а кто-то другой назовет другой список. И выяснится, что они не пересекаются. В итоге в одном месте вы можете прочесть, что некий известный человек заболел ковидом или даже скончался, в другом он дает интервью и живее всех живых. Кому верить? Нет авторитетов. Это характеристика последнего времени.

— Но не только у нас, наверное, это глобальный тренд.

— Думаю, все-таки больше у нас. Во всем мире есть какие-то имена, которые, может быть, и не всегда заслуженно, но поддерживаются в СМИ как некие серьезные авторитеты.