«Переопыление» внутри профессиональной подготовки журналистов

После публикации интервью с куратором Школы гражданской журналистики Татьяной Рыбаковой я получила многочисленные отклики от коллег, студентов и разных людей, которым не все равно, что происходит в российских СМИ. Но развернутый комментарий к интервью не дал пока никто. Поэтому я хочу продолжить разговор о том, чему и как учат журналистов сегодня.

Кто из начинающих журналистов не мечтает о работе в большом серьезном СМИ? Многих сегодняшних старшеклассников и студентов привлекает, например, «вДудь» — русскоязычное авторское интернет-шоу, которое ведется в формате интервью. Дух захватывает от тех инноваций, которые рождаются сегодня на разных интернет-ресурсах. Но попасть туда непросто, так как от специалиста требуются определенные компетенции в работе с информацией, которые задаются мировыми стандартами.

Подготовительной площадкой для многих начинающих являлся в свое время журнал «Русский репортер», который был открыт для разного рода экспериментов. Многие студенты и школьники могли свободно стать полноценными авторами журнала. Еще недавно «Русский репортер» был самым востребованным СМИ для практики и стажировки студентов-журналистов. Его главный редактор Виталий Лейбин как-то сказал, что «РР» — для тех, кто поднял голову, кто уже не думает о хлебе насущном. Это высказывание вызвало дискуссию: таких, как известно, в России немного, тогда откуда бешеная популярность журнала особенно в молодежной среде? Я тогда нашла для себя ответ: в России всегда был повышенный интерес к вопросам, выходящим за пределы собственного «я», особенно у молодых, которые усиленно ищут свою идентичность, живя в глобальном мире. Именно этим тогда, в 2010-2014 годах, можно было объяснить обостренное внимание аудитории ко всему, что связано с информацией, коммуникацией, СМИ, журналистикой.

Сегодня я этого сказать не могу, так как немногие авторы медиатекстов, кто размещает свои тексты, фото, видео в сети, по-настоящему включены в происходящее в мире. Хотя медиа, которые обещают сделать журналистом любого, расплодилось в России много. Школа «Гражданской журналистики» в рамках проекта «Сеть» — одна из таких площадок, о которой я рассказала в своем интервью. Без ложной скромности предположу, что интервью создает хорошую почву для размышлений о том, как организована практика сегодняшних студентов-журналистов в России. Этот разговор очень важен, так как в системе российского журналистского образования сложился интересный опыт, который сегодня практически забыт.

Несколько лет назад известный российский журналист, автор блестящих репортажей Дмитрий Соколов-Митрич, сказал мне, что считает первое место работы очень важным для журналиста, так как оно во многом определяет, кем ты будешь в журналистике и каким ты будешь. Потом было интервью, которое сегодня не менее актуально, чем несколько лет назад:

— С чего начать путь в журналистику?

— Вообще многое зависит от того, с чем ты соприкоснулся с самого начала, от первого опыта. Возможно, если бы я сначала пошел работать в какую-нибудь другую газету, мог бы, наверное, разочароваться в профессии. Первое издание оно, ведь, как первая любовь, поэтому нужно стараться попасть туда, куда хочется, пусть даже не в штат. Важно, на какую волну ты встанешь сразу.

— Сегодня труднее или легче состояться в профессии?

— С одной стороны, сложнее, с другой — легче. Легче о себе заявить, можно разместить свой текст в блогосфере, но есть другая опасность, опасность кратковременного успеха: «Я самый великий».

— А вы критическое отношение к себе за годы работы не потеряли?

— В журналистике трудно лишится самокритики. Нужно постоянно подтверждать свой статус. Не получается почивать на лаврах. Каждый раз, когда заканчиваю писать репортаж, наступает момент неуверенности. Он длится, пока не прочитает кто-то текст, кому ты доверяешь, и не скажет: «Получилось».

Это утверждение Дмитрия Соколова-Митрича противоречит высказыванию Татьяны Рыбаковой: «Я стараюсь никогда ни в чем не сомневаться»