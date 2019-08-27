Мэр Киселевска обвинил журналистку в общении с жителями без согласования

Мэр кузбасского Киселевска Максим Шкарабейников пожаловался в прокуратуру на редактора местного издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову. По его версии, она должна была просить у властей согласования на встречи с жителями:

Администрация Киселевского городского округа доводит до вашего сведения, что в последнее время <…> участились собрания граждан, организатором которых является редактор сетевого издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова. В нарушение федерального закона, <…> [она] не уведомляет органы местного самоуправления о публичных мероприятиях, тем самым подвергает себя и жителей опасности.

Зубкова проводила несколько интервью с жителями о проблемах микрорайонов. Именно «Новости Киселевска» первыми написали о подземном пожаре поблизости от жилых домов, а также о червях в местном водопроводе. В феврале на встречу с журналисткой в поселке Афонино пришли 200 человек, которые рассказали ей проблемах с питьевой водой и угольной пылью, говорила она Тайге.инфо.

Общение людей с прессой сопровождали сотрудники МВД и скорая помощь. Мэрия, по мнению Зубковой, таким образом хотела показать, что подготовилась к некоему массовому мероприятию, которого на деле не было. После этого мэр Шкарабейников угрожал журналистке тем, что «ей займутся специальные органы».

Зубкова считает требования мэра неадекватными — нет никакого закона, ограничивающего количество возможных участников общения с журналистами. Но 14 сентября издание хотело поговорить с жителями Киселевска о заболеваемости онкологией и другими недугами из-за экологических проблем. Поэтому Зубкова решила написать «заявление» Шкарабейникову:

Издание «Новости Киселевска» по просьбе жителей города хочет провести коллективное интервью с киселевчанами по теме заболеваемости онкологией, астмы, диабета первого типа и других болезней, которые, по мнению жителей, могли быть спровоцированы плохой экологией. Прошу вас указать место, где можно провести это интервью, согласовать его.

Согласуют — замечательно — это самоуправство. Не согласуют, значит [ответят] почему не согласуют, — пояснила Тайге.инфо Зубкова. — А если он мне скажет, что никакого отношения к моей деятельности не имеет, я ему скажу — зачем тогда мне бумажки пишешь?

Основатель и главный редактор сайта «Новости Киселевска» Наталья Зубкова — одна из немногих независимых журналистов в этом небольшом городе Кузбасса. Женщина сама пишет, сама снимает и делает ролики.

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