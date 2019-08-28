Мэр Киселевска потребовал от журналистки перечень вопросов перед ее разговором с жителями

Редактор сайта «Новости Киселевска» Наталья Зубкова должна представить чиновникам перечень вопросов и данные о количестве людей, с которыми она планировала поговорить об уровне онкологических заболеваний в городе, считает мэр Максим Шкарабейников. Ранее он написал на нее заявление в прокуратуру.

Зубкова получила ответ мэрии Киселевска на свое заявление о «коллективном интервью» с жителями по теме онкологии и других заболеваний из-за плохой экологической обстановки в городе, сообщила она Тайге.инфо 27 августа. Ранее мэр Максим Шкарабейников пожаловался на нее в прокуратуру. По его версии, журналистка должна была просить у властей согласования на встречи с жителями, которые рассказывали о проблемах города.

Глава города мог ответить, что вопросы работы журналиста просто не входят в его компетенцию, ожидала редактор «Новостей Киселевска». Но вместо этого она получила просьбу «сообщить количество участников мероприятия».

«Прошу сообщить перечень конкретных вопросов, планируемых к обсуждению», — также сказано в документе, подписанном Максимом Шкарабейниковым (копия имеется в распоряжении редакции).

В письме мэра не указано, на какой закон или иной нормативный акт он ссылается, пытаясь «согласовать» встречу с жителями журналистки, исполняющей свои профессиональные обязанности. Ранее чиновник заявилТайге.инфо, что «любое мероприятие, которое собирает на улице Киселевска большое количество людей, должно проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства». Он также говорил, что для него «как для главы города» неважно, «кто организатор мероприятия».

В 2019 году Наталья Зубкова проводила несколько интервью с жителями о проблемах микрорайонов Киселевска. Ее издание первым сообщило о подземном пожаре поблизости от жилых домов, а также о червях в местном водопроводе. В феврале на встречу с журналисткой в поселке Афонино пришли 200 человек, которые рассказали ей проблемах с питьевой водой и угольной пылью.