Мэра сахалинского Углегорска отправили в отставку после его визита в местное издательство

Июл 26, 2021

Губернатор региона Валерий Лимаренко официальной причиной ухода Сергея Дорощука назвал «плохую коммуникацию с населением».

На прошлой неделе главный редактор «Углегорских новостей» пожаловалась на давление со стороны Дорощука и сотрудников «Восточной горнорудной компании». Ранее это издание писало о негативном влиянии компании на экологию. Сергей Дорощук лично пришёл в редакцию и сорвал новый выпуск, отключив электричество в здании, где находится газета, и в типографии.

Глава Союза журналистов России В. Г. Соловьёв попросил Генпрокуратуру и СКР проверить данные о давлении на «Углегорские новости».

Источник: Lenta.ru

 

 
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