Мэрия Екатеринбурга запустит свой медиахолдинг

До 1 мая структурные подразделения администрации Екатеринбурга завершат подготовку документов, необходимых для создания муниципального медиахолдинга. Предполагается, что он получит название «Город».

Как сообщили «URA.RU» в мэрии, после этого еще несколько недель уйдет на регистрацию устава муниципального предприятия, создание его материально-технической базы и набор персонала. «Надеемся, что все подготовительные мероприятия будут завершены до конца мая, после чего холдинг приступит к работе», — пояснили в администрации Екатеринбурга.

Планируется, что медиахолдинг будет иметь официальное название «Город». В него войдут продакшн-студия, которая займется производством видеороликов и фильмов, печатные СМИ, подразделение по работе с социальными сетями, официальный сайт администрации Екатеринбурга, радио «Город FM» и некоторые другие блоки. Окончательная организационная структура холдинга с названиями его подразделений будет обнародована позже.

Инициатива о регистрации муниципального медиахолдинга обсуждается с октября 2018 года, когда новым мэром города был избран Александр Высокинский.