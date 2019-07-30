Мэрия Екатеринбурга зарегистрировала муниципальный медиахолдинг

Администрация Екатеринбурга зарегистрировала муниципальный медиахолдинг. Согласно данным ЕГРЮЛ, запись о регистрации МАУ «Город» внесена еще 24 июля.

Муниципальное унитарное предприятие «Город» будет заниматься выпуском газет, журналов, печатной продукции, фильмов, информационных материалов, а также предоставлением услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, трансляцией телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания.

Ранее в СМИ упоминалось, что в медиахолдин войдут официальный портал Екатеринбурга, возможно часть муниципальных газет. Не исключено создание телестудии. Также в записи ЕГРЮЛ значится, что МАУ «Город» будет заниматься изготовлением собственной печатной продукции для информирования населения о выпущенных муниципальных правовых актах. Для этого будет создана мини-типография.

Вопрос работы медиахолдинга городские депутаты обсудят осенью.