Мэрия Москвы: для передвижения по городу с 22 апреля журналистам понадобится дополнительная регистрация

В указы Мэра Москвы о передвижении по столице были внесены дополнительные изменения:

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска.

«Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке. Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска», — сообщил Сергей Собянин.

Изменения вводятся с 22 апреля.