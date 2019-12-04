Мэрия Москвы увеличила объем целевых субсидий для прессы до 1,8 млрд рублей

Правительство Москвы приняло решение увеличить уровень крупнейшей целевой субсидии СМИ в 2020 году до 1,8 млрд рублей. Сейчас власти проводят отбор претендентов на получение субсидии на производство и распространение социально ориентированной периодической печатной продукции, сообщается на сайте столичной мэрии.

Бюджетные деньги выделяют на производство социально ориентированной печатной продукции, обеспечивающей информирование населения о социальной, политической, экономической жизни Москвы, о проводимых в столице общественно значимых, социальных, образовательных, культурных, праздничных мероприятиях, об особенностях решения вопросов социально-экономической и политической жизни города. Заявки на конкурс принимаются до 19 декабря.

С 2011 года у данной субсидии имелся только один получатель — столичная газета «Вечерняя Москва», которая распространяется бесплатно, выяснили «Открытые медиа». Если в 2011 году размер субсидии составлял около 100 млн рублей, то в 2019 — уже 1,8 млрд рублей. Таким образом, за девять лет размер субсидий для газеты вырос в 18 раз.

Если «Вечерняя Москва» вновь выиграет конкурс, то размер субсидий изданию будет больше, чем заработало в прошлом году АО «Бизнесс ньюс медиа», издающее «Ведомости». Доходы издателя «Ведомостей» в 2018 году составили 873,6 млн рулей, при расходах 918,4 миллиона рублей.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Так, компании смогут возвращать от 30 до 40% потраченных средств на так называемые рибейты.