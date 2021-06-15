«Вся ее деятельность направлена на спасение души»: в Союзе журналистов Москвы прошла презентация книги Евы Меркачевой

11 июня в Союзе журналистов Москвы состоялась презентация книги Евы Меркачевой «Град обреченных» (издательство Альпина-паблишер). Книга — результат уникального журналистского исследования. Автор побывала во всех семи колониях для пожизненно заключенных в России, в книгу вошли беседы с отбывающими наказание, сотрудниками ФСИН, их родными, выдержки из многих резонансных дел.

Ева меркачева

Я побеседовала с людьми, совершившими самые страшные преступления, пытаясь найти ответ на вопрос: почему они это сделали, что было не так в обществе, в семье. В книге развеяны многие мифы, она, как мне кажется, отвечает на те вопросы, которые возникают в обществе в связи с обсуждением возвращения смертной казни, на которую у нас объявлен мораторий. Мне кажется, милосердие выше справедливости, оно и есть справедливость.

Большинство интервью увидели свет на страницах «МК». Главный редактор «МК» Павел Гусев отметил, что Меркачева — единственный журналист в России, которому удалось проникнуть в самые закрытые колонии страны, что ее работа в СПЧ и ОНК Москвы помогла реализовать проект:

Ева сегодня, при жизни, стала легендой российской журналистики.

Леонид Никитинский, «Золотое перо России» и обозреватель «Новой газеты» сказал, что работа Евы Меркачевой — это подвиг:

Объехать эти семь колоний и выслушать это все не всякий смог бы. Это ад, пропущенный через себя.

В презентации приняли участие юристы, правозащитники, сотрудники правоохранительных органов, историки, журналисты, писатели. Вел встречу Лев Новоженов