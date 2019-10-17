Ева Меркачева: «Постоянно надеешься, что твой текст кого-то от чего-то убережет»

— В своей работе вы постоянно сталкиваетесь с громкими уголовными делами. Видите и слышите самые жестокие подробности убийств, изнасилований, разбоев. Есть ли у Вас какие-то правила личной безопасности?

— Никаких особых правил нет, конечно. Например, рассказывая историю сестер Хачатурян, мы опубликовали всю переписку девочек, из которой самые ужасные подробности их жизни в доме отца убрали. Думаю, что, если бы они прозвучали, то перед читателями сразу бы возник образ отца как садиста, изверга и извращенца более ярко. Но мы хотели соблюсти некий этический баланс. Мне кажется, что у людей после прочтения материала о самом тяжелом преступлении не должно возникнуть впечатления, что их лично изваляли в грязи. Можно обойтись без кровавых деталей, можно рассказывать полутонами, иногда это производит больший эффект.

— Вы сталкиваетесь не с самой радужной стороной жизни. Эмоционального выгорания не происходит?

— У меня не происходит. Тут, наверное, разговор про то, что каждый должен быть на своем месте. Одно дело, когда ты это делаешь ради рейтинга, а другое — когда ты видишь в этом некую миссию, высокую составляющую дела своего. Когда я приезжаю в колонию, меня спрашивают, какие заключенные мне были бы интересны: педофилы, маньяки, серийные убийцы? Я начинаю объяснять, что мне как журналисту нужна не только какая-то громкая история, а чтобы через эту историю потом что-то можно было объяснить.

— Объяснить, как это могло произойти?

— Конечно. Либо в людях пробудить какие-то чувства. Либо попытаться дать ответ на вопрос, правильно ли сделали, что этого «зверя» не убили в свое время? Вот какие-то такие вопросы ставишь, начинаешь их раскручивать. И все получается. Более того, постоянно надеешься, что этот твой текст кого-то от чего-то убережет.

— Вы выступаете со стороны общества?

— Да, со стороны общества, но у общества запрос, к сожалению, может быть очень низкого качества. Люди хотят просто знать подробности секса, убийства, изнасилования. Но здесь важно другое, поэтому мы вытягиваем из любой истории что-то такое, что проясняет, прежде всего, кто мы такие и почему это могло произойти.