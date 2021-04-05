Ева Меркачева: «Собчак сделала его героем, а нужно было повернуть разговор в другую сторону»

Одно дело, когда интервьюер общается с маньяком, который находится за решеткой, и люди понимают, что он там, где-то далеко, может быть, в зоне вечной мерзлоты, откуда он не сможет сбежать и добраться до простых людей. Другое дело, когда интервью делается на воле, когда маньяк среди нас, когда ему во время разговора подливают кофе, с ним общаются практически на равных. Это, несомненно, вызывает и интерес, и возмущение людей. Когда я делала интервью с убийцами и маньяками, я никаких денег никому никогда не платила, и об этом даже речи идти не могло. Мои вопросы были достаточно жесткими, и я не подыгрывала своим собеседникам.

— С какой целью вы делали интервью с убийцами?

— Прежде всего, я пыталась понять, в чем истоки зла, спрашивала их про детство, про воспитание, про семью, родителей, школу. Хотела узнать, что с ними случилось, что произошло с ними, что сделало их такими? Меня интересовало, была ли у них любовь, насиловали ли их в детстве (существует версия, что все маньяки являются жертвами домашнего насилия или педофилов). В большинстве случаев это психически нездоровые люди, а некоторые из них находятся в состоянии овоща, несмотря на то, что они признаны вменяемыми. Для колонии это проблема, потому что там не знают, что с ними делать. Несколько примеров приведу. Один из маньяков, Ертышев, маньяк-педофил, издевался над детьми. Но когда я зашла к нему в камеру, я поняла, что он вообще не ориентируется в действительности, находясь в какой-то другой реальности. Он пишет письма Деду Морозу, называет меня тетенькой, словом, ведет себя совершенно неадекватно. И таких заключенных большинство.

Другая часть — это те люди, которые агрессивны совершенно, и в них спусковой крючок зла был запущен давно, потому что они никому не были нужны и своими преступными действиями всячески пытались привлечь к себе внимание людей. Они жили среди нас, совершали преступления, и мало кто из окружающих людей интересовался их жизнью.

Я вспоминаю Бычкова — людоеда. Он все преступления совершил, проживая в крошечном городке. Но почему-то соседей не тревожило, когда он шел по улице весь в крови, убив очередную свою жертву. Он мне сам рассказывал: «Я иду, со мной все здороваются, и никто не спрашивает, почему ты весь в крови и нож в руках».

В этом проявляется наше равнодушие, наше нежелание замечать то, что происходит вокруг. Если бы люди обратили внимание на него, поинтересовались, что у человека с руками, что происходит у него дома, где он работает, что за странные запахи в его квартире, его давно бы поймали и можно было бы избежать многих жертв. Но людям было все «по барабану», и это маленький городок, не большая Москва. После очередной встречи с маньяком я много общаюсь с тюремным психологом. Считаю, что необходимо понять природу появления этим монстров, потому что если мы поймем причину, то мы сможем в дальнейшем выявлять людей, склонных к маниакальным поступкам, к убийствам массовым. И мы сможем их предотвратить.

— Каким образом?

— На сегодняшний день такой материал накоплен у психологов и психиатров, работающих в колониях для пожизненно осужденных и в исследовательском центре имени Сербского. И если все это обобщить, то можно было бы подготовить программу тестирования, например детей в школе, на предмет повышенного уровня агрессии, причем такой, когда подросток может, если не сейчас, то через пять или десять лет пойти убивать и насиловать.

— Как вы выстраиваете разговор с ними?

— Люди они, конечно, разные и в основном психически нестабильные, поэтому, когда я с ними разговаривала, они находились в клетках. Это такое правило существует в колонии для пожизненно осужденных. Без клетки я говорила только с теми, кто не был маньяком, а совершил убийство на бытовой почве.

Когда человек психически больной, испытываешь жалость к нему. Когда агрессивный и видно, что агрессия взращена, испытываешь сожаление, что те, кто окружали его, вовремя не заметили этого.

Всем им я задавала один и тот же вопрос: «Представьте себе, что вдруг свершилось чудо. Двери камер открылись, и вы оказались на свободе. Какие первые три вещи вы бы сделали?» Те, которые адекватные и которые совершили преступления по ошибке, обычно отвечали, что они побежали бы к своим близким людям, или в лес, чтобы надышаться, или на речку искупаться. А маньяки, например битцевский маньяк, сказал, что он сначала купит бутылку водки и напьется, потом изнасилует парочку женщин и третье — убьет кого-нибудь, чтобы снять стресс.

И тут возникает только одно чувство: хорошо, что эти люди находятся в изоляции и хорошо, что они далеко от нас. А, вообще, мы гуманное общество, и мы правильно сделали, отказавшись от смертной казни с учетом того, что есть люди, которых нельзя перевоспитать. И с этим нужно смириться в силу разных причин, в том числе медицинских. И тем не менее мы их не убиваем, мы исходим из того, что жизнь человеку даем не мы, а жизнь — это божественный промысел. И нет никакого права убивать других, но мы имеем право себя оградить от этих людей. Мы имеем право сами остаться людьми, не пытая их в неволе.

Они там находятся в изоляции, доживая свой век, а мы как общество даем шанс им что-то осознать. Ибо пути господни неисповедимы. Даже у психически больного человека может наступить озарение. С маньяками это случается реже, но с другими серийными убийцами иногда происходит. Например, на острове Огненном, где располагается Вологодский пятак, я встречала людей, которые рассказывали, что у них было озарение и они осознали очень многое. Они увидели какой-то высший замысел, прошли через испытания, почувствовали муки сожаления.

Вологодский пятак — это тюрьма, которая располагается в бывшем монастыре. И сам остров Огненный, в котором эта тюрьма, он тоже был монастырский. И озарение, и раскаяние, наверное, как-то связано с тем, что намолено в этих местами веками. Некоторые камеры — это бывшие кельи, там фрески находят с ликами святых.

— В чем проблема фильма о скопинском маньяке, который сделала Собчак?

— В том, что она привлекла к нему внимание тех, в ком также накоплена агрессия, и, посмотрев фильм, они могут последовать его примеру: «О, надо поступить, как он. Ну отсидишь, зато выйдешь и станешь звездой, станешь героем. И тогда все о тебе узнают». Часть людей, которых я интервьюировала, реально хотели славы. То, что они совершили, сделано было ими для привлечения общественного внимания к себе. Им важно было показать миру, на что они способны. Например, был такой людоед Пучков, который был маленький и хиленький на вид, но тем не менее убивал людей, вырезал у них сердца. Делал он это по пьяни и для того, чтобы доказать всем, какой он крутой.

— Что удалось Собчак? А в чем она переступила порог дозволенного с точки зрения морали?

— Само интервью, мне кажется, достаточно профессионально по картинке сделано. Хотя для нас сама мысль, что девочек могли столько лет удерживать в неволе, кажется чудовищной. В фильме подчеркнута обыденность того, что происходит, обыденность преступления. Собчак удалось показать, что скопинский маньяк — как сосед наш, как соседский дедушка, как рабочий со стройки. Он совершенно обычный на вид человек и не внушает страх и ужас. Но глядя на него, общество может осознать, что на самом деле маньяки могут прятаться среди нас. И они могут скрываться под обличием простых людей.