Меры против YouTube и Facebook за цензуру российских СМИ предлагают ужесточить

IT-гигантам YouTube, Facebook, Instagram и Twitter пригрозили полной блокировкой и штрафами, зависящими от капитала компаний. Торгово-промышленная палата (ТПП) добивается, чтобы в законе ужесточили ответственность для иностранных интернет-компаний, ограничивающих работу российских ресурсов.

Законопроект, находящийся на рассмотрении Госдумы, предполагает частичную блокировку крупных интернет-платформ, таких как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter, за цензуру российских СМИ. Также в качестве мер рассматриваются замедление трафика и административные штрафы в размере до 3 млн рублей.

Однако ТПП настаивает, что частичное ограничение доступа к интернет-ресурсам необходимо исключить из законопроекта, поскольку технические особенности функционирования интернет-площадок не позволят это сделать. Эффективнее было бы дополнить законопроект штрафом, рассчитываемым в процентном соотношении от капитала компании-нарушителя.

В случае, если штрафы не окажут влияния на нарушителя, стоит применить крайнюю меру — блокировку. Такая мера даже на короткий период приведет к финансовым потерям, на что не готова идти ни одна компания, считают в палате.

Полная или частичная блокировка крупных иностранных сервисов неприемлема, полагает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Это полностью противоречит заявленной цели по обеспечению доступа граждан к информации. Идея штрафа соответствует и мировым тенденциям, отметил владелец «Катков и партнеры» Павел Катков. Определенный процент от капитала или оборота компании заставит задуматься о политике работы на российском рынке.