Мессенджеры стали самыми популярными приложениями для смартфонов в России

Мессенджеры — самые популярные приложения для смартфонов, следует из исследования «Медиапотребление в России — 2020», проведенного Deloitte (на втором месте социальные сети, на третьем — приложения банков). При этом осенью этого года 42% респондентов рассказали Deloitte, что стали пользоваться мессенджерами чаще, чем годом ранее.

Deloitte проводила опрос в 200 населенных пунктах в 8 регионах России, в нем приняли участие 1600 человек. В среднем на телефоне россиянина установлено 4 мессенджера, этот показатель не изменился с прошлого года, отмечают в Deloitte. Самый распространенный — WhatsApp, он установлен у 88% респондентов, дальше следуют Viber (62%), Skype (52%) и Telegram (50%). При этом проникновение Telegram за год выросло на 10 п. п., а Skype — снизилось на 1 п. п. Следующие места в списке установленных мессенджеров занимают Facebook Messenger, Google Hangouts, Snapchat и др.

WhatsApp остается и самым популярным мессенджером: индекс его использования (соотношение общего числа установок и активных пользователей) — 84%. За ним с большим отрывом следуют Viber (55%) и Telegram (41%). Год назад индекс использования WhatsApp составлял 74%, Viber — 47%, а Telegram — 23%.

Удаленная работа способствует большему использованию мессенджеров, так как они позволяют наладить более эффективное групповое общение, объясняет партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Объем голосового трафика в сетях сотовой связи за время пандемии тоже вырос, и причиной тому также антивирусные ограничения 2020 г.

Другая тенденция, которую отметили аналитики Deloitte, — это рост потребления видеоконтента с ноутбуков и стационарных компьютеров (63% респондентов в 2020 г. в сравнении с 45% годом ранее). Шульга объясняет это тем, что люди стали меньше времени проводить в транспорте, где видео удобнее смотреть на смартфоне.

С наступлением осени наблюдается рост нагрузки на фиксированные сети: потребление интернет-трафика в середине октября было почти на 20% выше, чем в середине августа, говорит представитель пресс-службы «Вымпелкома». Среди причин этого роста увеличившийся спрос россиян на видеоконтент, который можно смотреть из дома.

МТС также отмечает в своей фиксированной сети в Москве и рост трафика, и число зарегистрированных устройств, рассказал представитель оператора. Так, в период самоизоляции рост фиксированного трафика составил в среднем 30%, а число компьютеров и ноутбуков, подключенных к домашнему интернету, выросло в два с лишним раза, уточнил он.