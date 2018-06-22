Как использовать мессенджеры для привлечения читателей

«Этот проект дает возможность подписчикам заглянуть к нам за кулисы, чему они, как правило, очень рады, — рассказывает Рик Ноак. — В то же время он позволяет читателям почувствовать, что они стали гораздо ближе к СМИ. Они общаются с настоящим журналистом, и это реальная дискуссия между двумя сторонами, а не какой-то пиар».

The Washington Post в прошлом уже экспериментировала с мессенджерами и искала возможность продолжить играть на этом поле. Конкретное событие — выборы в Германии — вкупе с тем, что европейская аудитория весьма активно пользуется WhatsApp, обеспечили идеальную среду для запуска проекта.

Более того, использование провайдера WhatsBroadcast, созданного в 2015 году, позволило The Washington Post обойти некоторые сложности, связанные с использованием мессенджеров для редакционных целей: например, необходимость вручную добавлять подписчиков к спискам рассылки, что раньше мешало провести подобный эксперимент в большом масштабе.

«Мы сначала думали, что начинаем очень необременительный эксперимент, — вспоминает Джессика Шталь, нынешний директор аудиопроектов The Washington Post, ранее возглавлявшая группу по работе со встроенной аудиторией. — Мы думали, что наберем маленькую группу подписчиков, но в итоге получили гораздо лучший результат. Люди действительно увлеклись, и Рику каждый день поступало много сообщений от подписчиков».

Она говорит, что не может назвать точное число подписчиков, но отмечает, что оно значительно превысило те 200 человек, которые «более чем устроили бы» газету.

ЛИЧНЫЙ АККАУНТ, ПРЯМОЙ КОНТАКТ

В предшествующие выборам недели Ноак рассылал одно-два обновления в день. Сейчас число сообщений решили слегка убавить. Но не изменились ни редакционный подход, ни разговорный стиль, в котором эти сообщения пишутся.