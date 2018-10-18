Шерше ля Telegram!

ЖУРНАЛИСТ прочитал свежее исследование о том, как журналисты и PR-специалисты стран СНГ используют мессенджеры в своей работе
В 2017 году мир прошел через новую реперную точку в развитии массовых коммуникаций: количество пользователей Интернета через смартфоны превысило количество пользователей Интернета через компьютеры. Смартфоны стали гаджетом номер один во всем мире.
Недавнее исследование, проведенное авторами из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана показало, что мессенджеры стали одними из самых востребованных приложений и среди специалистов медиа. Авторы опросили 256 экспертов из числа практикующих (то есть работающих по специальности не менее 3 лет) журналистов и специалистов в области связей с общественностью.
Основной вывод проекта может показаться банальным: мессенджеры стали основным инструментом профессиональной коммуникации, вытеснив SMS и мобильную телефонную связь. Оно и понятно: мессенджеры дешевле и удобнее. Кроме того, в них можно использовать мультимедиа, шифровать сообщения и создавать групповые чаты. Стикеры выводят эмоционирование на новый уровень, а боты автоматизируют коммуникацию.
Многие респонденты предпочитают писать друг другу в Viber, Telegram, Facebook Messenger, а не звонить по телефону. А традиционные СМС сейчас отправляют друг другу разве что представители среднего и старшего поколений.
Какие задачи решают специалисты медиа при помощи мессенджеров? На первом месте — оперативная связь с журналистами, пиарщиками и источниками информации. Вот как прокомментировала это журналистка из Беларуси:
Между собой в отделе мы в основном общаемся только с помощью мессенджеров. С героями помоложе тоже нередко приходится переписываться. Так быстро и удобно передавать важную информацию. Иногда у героев остается мой номер, и, когда у них появляется информация, они сбрасывают ее или фото в мессенджер. Когда весь день много общаешься, если появляется возможность написать или позвонить — проще написать. Это менее эмоционально затратно.
Другим важным открытием стало отношение к подписке на новости и просмотру ленты новостей. Опрошенные эксперты оказались скорее пассивными получателями, нежели активными распространителями информации: почти в два раза больше респондентов отметили, что больше потребляют, а не распространяют новости через мессенджеры.
Мы спросили экспертов о стикерах, ботах, аудио- и видеофайлах. Оказалось, что только 45 % экспертов используют стикеры, 36 % отметили наличие ботов в PR и журналистике. А вот аудио- и видеосообщения отправляют 78 % опрошенных.
О противостоянии социальных сетей и мессенджеров эксперты высказываются по-разному. Основной принцип остается прежним: «Для нас важно быть там, где просто есть какая-то аудитория и где ее легче зацепить», — сказал один из опрошенных. Некоторые эксперты указывают на высокую перспективность использования мессенджеров в журналистике. Вот как это сформулировал один из экспертов:
Думаю, что мессенджеры — наиболее короткий путь к потребителю. Технически, они простые в использовании, не требуют затрат трафика и времени. Рассылка в Viber, к примеру, более таргетированная и куда дешевле, чем иные способы продвижения.
С другой стороны, социальные сети успешно адаптируются к смартфонам и тоже содержат сервисы персональных сообщений. Дальнейшая эволюция информационно-коммуникационных технологий покажет, во что разовьются мессенджеры и как их будут использовать журналисты.
Источник: Быков И.А., Градюшко А.А., Ибраева Г.Ж., Турдубаева Э.О. Мессенджеры в профессиональной коммуникации журналистов и PR-специалистов в странах Евразийского экономического союза. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2018. №2. С. 4-13.