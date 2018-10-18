Шерше ля Telegram!

В 2017 году мир прошел через новую реперную точку в развитии массовых коммуникаций: количество пользователей Интернета через смартфоны превысило количество пользователей Интернета через компьютеры. Смартфоны стали гаджетом номер один во всем мире.

Недавнее исследование, проведенное авторами из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана показало, что мессенджеры стали одними из самых востребованных приложений и среди специалистов медиа. Авторы опросили 256 экспертов из числа практикующих (то есть работающих по специальности не менее 3 лет) журналистов и специалистов в области связей с общественностью.

Основной вывод проекта может показаться банальным: мессенджеры стали основным инструментом профессиональной коммуникации, вытеснив SMS и мобильную телефонную связь. Оно и понятно: мессенджеры дешевле и удобнее. Кроме того, в них можно использовать мультимедиа, шифровать сообщения и создавать групповые чаты. Стикеры выводят эмоционирование на новый уровень, а боты автоматизируют коммуникацию.

Многие респонденты предпочитают писать друг другу в Viber, Telegram, Facebook Messenger, а не звонить по телефону. А традиционные СМС сейчас отправляют друг другу разве что представители среднего и старшего поколений.

Какие задачи решают специалисты медиа при помощи мессенджеров? На первом месте — оперативная связь с журналистами, пиарщиками и источниками информации. Вот как прокомментировала это журналистка из Беларуси: