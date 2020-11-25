«Местами» запустили сайт о локальных медиа

Проект «Местами», который до того существовал в соцсетях и telegram запустил свой сайт с информацией о локальных СМИ России.

Автор проекта — журналист, редактор и медианалитик Александр Жиров.

23 ноября был запущен и сайт проекта — mediamesta.me. Сейчас на сайте два раздела «Герои» и «Карта». В рубрике «Герои» публикуются истории региональных журналистов, редакторов, «которые делают крутые медиапроекты в своих городах и умеют рассказывать о них так, что хочется повторить», — объяснил в Facebook сам Александр. В числе первых вышли интервью с Дмитрием Колезевым (бывшим главным редактором Znak.com, создателем проекта It's My City), Виктором Самусенко — автором самого популярного в Красноярске telegram-канала, Евгением Зиновьевым – главредом прославившегося своими обложками «Ревдинского рабочего».

«Вторая серия интервью уже на подходе. Там будут ребята из Волгограда, из Иркутска, из Томска, из Нижнего Новгорода, может быть, даже из Омска, Калининграда и Питера», — написал Александр.

В разделе «Карта» представлена собственно карта локальных медиа России. «Это про то, за какими местными медиапроектами я советую вам следить, если вы хотите узнавать, что происходит в глубинной России — и при этом не хотите читать это языком пресс-релизов СК», — объясняет Александр.