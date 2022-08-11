Месячный охват VK в июне составил 83% интернет-аудитории в России

Социальная сеть VK подвела итога второго квартала 2022 года — средняя месячная аудитория ресурса составила 75,7 млн. Об этом говорится в поступившем в AdIndex сообщении. Средняя дневная аудитория за квартал достигла 49,1 млн.

Месячный охват VK в июне составил 83% российской интернет-аудитории, 53% посещали платформу ежедневно, по данным Mediascope. Среднее время в сутки, проведенное пользователем в соцсети, составило 47,1 минуты. Самая активная группа пользователей в возрасте от 12 до 24 лет тратит 61,7 минуты в сутки.

Выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps во втором квартале выросла на 189% в годовом исчислении. Каталог мобильных игр соцсети за этот период расширился на 65%, выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах увеличилась на 57%.

Источник: Adindex