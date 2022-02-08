Meta допустила возможный уход своих соцсетей из Европы

Meta может ограничить работу Facebook и Instagram в Европе. В своем финансовом отчете компания перечислила риски, которые могут повлиять на ее работу в ЕС. В частности, в случае, если компания не сможет передавать данные европейских пользователей на сервера в США.

Речь идет о возможном принятии в ЕС законодательства, согласно которому данные жителей должны быть локализованы в Европе. Это грозит компании тем, что она не сможет выполнять обработку данных европейских пользователей так, как того будет требовать новое законодательство. Такой сценарий негативно скажется на деятельности соцсетей и финансовых результатах всей компании, поскольку передача данных имеет решающее значение для предоставления услуг и таргетинга рекламы.

В Meta уточнили, что не хотят уходить с рынков, однако это может стать вынужденной мерой. И она касается только передачи данных между США и Европейским союзом.

В ответ на заявление компании два европейских политика сообщили, что эта новость их не пугает. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что почти четыре года жил без Facebook, он удалил свои аккаунты в соцсетях в начале 2019 года после того, как его страницы взломали. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр добавил, что жизнь хороша и без Facebook, ранее «мы прекрасно обходились и без него».