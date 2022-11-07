Meta* готовится к массовым увольнениям после падения выручки

Meta* собирается начать масштабные увольнения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на среду.

Также в конце сентября издание сообщало, что корпорация сократит расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращений. «На самом деле в компании, вероятно, есть куча людей, которых здесь не должно быть», — заявил Цукерберг летом.

Запланированные увольнения станут первым масштабным сокращением штата за 18-летнюю историю компании, отмечает WSJ. Хотя в процентном отношении это меньше, чем в Twitter**, где на прошлой неделе увольнения затронули около половины персонала, указывает издание.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Заблокирован на территории РФ