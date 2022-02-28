Meta не будет отключать Facebook и Instagram в России

Meta не планирует отключать Facebook и Instagram в России, об этом на своей странице в Twitter написал вице-президент компании Ник Клегг. Он уточнил, что компания получает просьбы об этом от украинцев, но считает, что такой шаг лишит возможности высказаться «важных людей в критический момент».

При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Такое решение в компании приняли по просьбе Киева. Вице-премьер добавил, что компания также рассматривает возможность ограничить доступ к страницам российских госмедиа в других странах, а не только на Украине.