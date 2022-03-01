Meta ограничит доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории Евросоюза

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, ограничит доступ к аккаунтам телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник один из вице-президентов компании Ник Клегг в Twitter.

«Мы получили запросы от ряда государств и Евросоюза на принятие дальнейших шагов в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительность нынешней ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik», — написал он в Twitter.

RT в своем Telegram-канале сообщил, что соцсеть Facebook уже прислала телеканалу оповещение об ограничении на доступ к аккаунту в странах ЕС, а также на Украине.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение о блокировке телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории ЕС будет принято в ближайшие часы и будет осуществляться по всему Евросоюзу.