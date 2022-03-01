Meta отказалась выполнять требования российских властей

Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости, в принадлежащей ей социальной сети Facebook, заявил в пятницу вице-президент Meta Ник Клегг.

«Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», – написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.