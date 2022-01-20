Meta подала патенты по отслеживанию мимики людей в метавселенной

За последний месяц Meta запатентовала множество технологий, которые используют биометрические данные пользователей. Таким образом в компании намерены обеспечить реалистичную анимацию цифровых аватаров. Данные будут собираться с помощью специальной гарнитуры с помощью крошечных камер или датчиков, а среди главных целей отслеживания — мимика и движения глаз.

Другие патенты упоминают «виртуальный магазин», где пользователи могут покупать цифровые товары или товары, соответствующие реальным товарам, спонсируемыми брендами.

В компании отметили, что патенты не означают обязательную реализацию технологий.