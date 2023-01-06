Meta* получила штраф в размере 390 миллионов евро за нарушение правил ЕС

Компания Meta* получила два крупных штрафа на общую сумму 390 миллионов евро за нарушение Европейского регламента по обработке данных (GDPR).

Штрафы компания получила за то, что для доступа к двум соцсетям американская компания требует от пользователей разрешить использовать их данные для показа персонализированной рекламы — или не пользоваться приложениями. Фактически Meta* не оставляет людям выбора и заставляет согласиться на таргетинг рекламы.

В Meta* выразили разочарование данными решениями, и указали на свое намерение подать апелляцию «как по существу, так и по штрафам» в заявлении, направленном в AFP. «Споры вокруг правовых оснований» для обработки персональных данных «продолжаются уже некоторое время, и компании сталкиваются с отсутствием нормативной определенности в этом вопросе», пояснили в Meta*.

* Компания признана экстремистской организацией и запрещена на территории России