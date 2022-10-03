Meta* представила нейросеть, генерирующую видео по текстовому описанию

Специалисты по машинному обучению Meta* представили нейросеть Make-A-Video, создающую видеоролики по текстовому описанию.

Нейросеть создает ролики без звука и не дольше пяти секунд, однако уже сейчас она может распознавать самые разные запросы.

Создатели нейросети уверены, что это значительный шаг вперед в сфере создания контента при помощи искусственного интеллекта. Для создания роликов достаточно нескольких слов или строк текста. Также Make-A-Video может добавлять движение к статичным изображениям.

Сообщается, что нейросеть обучали на миллионах роликов, в том числе и стоковых. На текущий момент технология не является общедоступной, но ожидается, что в скором времени доступ к Make-A-Video пользователям все же откроют.

* Компания Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ