Meta* разрабатывает децентрализованный аналог Twitter**

Meta* разрабатывает децентрализованную соцсеть, которая будет конкурировать с Twitter** и Mastodon.

Рабочее название проекта — P92. В новый сервис можно будет зайти с помощью профиля Instagram***. Сервис будет поддерживать протокол ActivityPub, который применяется в децентрализованном приложении Mastodon. Как и Twitter**, он имеет функцию микроблогинга, но основная его особенность в децентрализации: Mastodon состоит из множества узлов, создаваемых пользователями. В противовес этому централизованные приложения создаются и контролируются с помощью единого центра управления.

Децентрализованный формат обрел популярность после того, как предприниматель Илон Маск приобрел Twitter**. Пользователи соцсети, которые не согласились с политикой и нововведениями Маска, массово перешли в Mastodon.

В феврале 2023 года Meta* анонсировала внедрение в Instagram*** и WhatsApp чат-боты по аналогии с ChatGPT. Цукерберг заявил о создании подразделения по внедрению моделей искусственного интеллекта в продукты компании.

* Компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** Заблокирован на территории РФ

*** Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ