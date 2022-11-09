Meta* сокращает 13% персонала

Марк Цукерберг объявил о сокращении персонала Meta* примерно на 13% — более 11 тыс. сотрудников.

Цукерберг сказал, что компания поспешила с оптимистичными выводами о росте на фоне пандемии Covid-19, набрала слишком много сотрудников и необдуманно увеличила инвестиции.

«Я собираюсь следить за показателями нашего бизнеса, операционной эффективностью и другими макроэкономическими факторами, чтобы определить, следует ли нам возобновить прием на работу на этом этапе и в каком объеме», — заявил Цукерберг.

Он также добавил, что принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал (но с небольшим количеством исключений). По словам главы компании, такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.

Ранее сообщалось, что запланированные увольнения в Meta* станут первым масштабным сокращением персонала за всю историю компании. Хотя в процентном соотношении это меньше, чем сокращения в Twitter**, когда Илон Маск уволил половину своих сотрудников. Но в абсолютных значениях сокращения в Meta* станут рекордными для технологической отрасли.

* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признаны экстремистскими и запрещены в РФ

** Заблокирован на территории РФ