Meta* сворачивает поддержку NFT в своих соцсетях

Компания Meta* прекратит поддержку NFT в своих социальных сетях — Facebook** и Instagram**. Об этом сообщил руководитель отдела коммерции и финансовых технологий Meta* Стефан Касриэль.

«Мы тщательно оцениваем наши приоритеты, чтобы активизировать усилия в определенных областях. На данный момент мы сворачиваем работу с цифровыми токенами (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки авторов, пользователей и бизнеса», — написал Касриэль.

Приоритетными направлениями Meta* стали создание и внедрение платежных инструментов на своей платформе, в мессенджере и сервисе коротких видео Reels. Кроме того, компания продолжит развивать свой платежный сервис, отметил Касриэль.

Корпорация добавила NFT в свои соцсети в конце августа 2022 года. Тогда отмечалось, что пользователи смогут загружать токены в обе соцсети, подключив криптокошелек к учетной записи в любой из них. Для интеграции NFT компания Марка Цукерберга использовала блокчейн Polygon.​

* Компания признана экстремистской и запрещена в РФ

** Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ