Meta ввела функцию «личные границы» для защиты аватаров

Meta добавила функцию «личные границы» в пространстве виртуальной реальности Horizon Worlds после жалоб на «сексуальные домогательства» в метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании.

Вокруг цифрового аватара теперь будет невидимый барьер, не позволяющий другим пользователям подойти ближе, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя, подчеркнула пресс-секретарь Meta Кристина Милиан. В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.

Meta ввела новую функцию после случаев домогательств в метавселенной.