Meta запускает свой новостной сервис Facebook News во Франции

Для запуска соцсеть договорилась с более чем 100 изданиями в стране, чтобы обеспечить аудиторию «широким спектором новостей из доверительных и релевантных источников».

Франция стала пятой страной, где заработала отдельная новостная вкладка. Ранее сервис был запущен в США, Великобритании, Германии и Австралии.

Пользователи из других стран должны будут получить доступ к вкладке уже в мае 2022 года.

И параллельно Facebook объявил, что меняет название пользовательской ленты. Если раньше она называлась News Feed, то теперь будет называться просто Feed. Представители Meta считают, что «название Feed в большей степени отражает широкий спектр контента, который потребляют пользователи, когда скроллят ленту».