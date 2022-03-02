«Метр квадратный» сокращает цифровой путь по покупке недвижимости

В феврале через экосистему недвижимости «Метр квадратный» была оформлена электронная регистрация (ЭР) сделки по приобретению недвижимости у застройщика. Застройщик MR Group, являющийся партнером М2, провел электронную регистрацию сделки за одну минуту, а покупатель был освобожден от необходимости посещать многофункциональный центр.

Сервис электронной регистрации дополняет сервис безопасных расчетов (СБР), помогая застройщикам быстро проводить сделки внутри экосистемы «Метр квадратный». Ранее процесс ЭР занимал у клиента 40 мин. Что касается оформления платежа, то сервис безопасных расчетов позволяет проводить финансовые операции быстрее в 30 раз.

«Поскольку продукты СБР и ЭР интегрированы в нашу платформу, клиентам теперь не нужно идти к сторонним игрокам рынка. Сделка полностью может проходить у нас», — прокомментировала директор департамента ипотеки и финансовых инструментов MR Group Юлия Архангельская. MR Group является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству недвижимости в России с портфелем в 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области, Сочи.

Электронной регистрацией и сервисом безопасных расчетов m2.ru не ограничивается. Здесь частным лицам доступна обширная база объявлений о продаже недвижимости. Предложений более чем достаточно: например, в сегменте «Новостройки Москва» представлено 350+ жилых комплексов. Всего же на портале более 80 тыс. объявлений о продаже жилья в столице. Работает «Метр квадратный» и в других регионах.

Защита сделки — еще один сервис, доступный покупателям жилья. Услуга платная и гарантирует защиту от любых рисков в течение 10 лет. Получить сертификат защиты можно только для объектов, которые были рекомендованы к покупке по результатам проверки. Также М2 готов предоставить полную и достоверную информацию о жилье перед покупкой в рамках услуги «Проверка недвижимости».

Покупка онлайн — наиболее передовой сервис «Метра квадратного». Пока услуга доступна только на вторичном рынке. В ее стоимость входит оформление договора, электронная регистрация, оплата госпошлины и сервис безопасных расчетов. Пользоваться инфраструктурой М2 могут как частные лица, так и профессиональные участники рынка.

Открытая цифровая платформа в сфере недвижимости «Метр квадратный» — проект группы ВТБ. Участниками экосистемы являются застройщики, банки, агентства недвижимости, частные риелторы, ремонтные, страховые, оценочные компании.

Генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев: «Сегодня мы работаем с 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, и планируем развивать наше сотрудничество дальше. Создаваемая нами партнерская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с покупкой и владением недвижимостью