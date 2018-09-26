Как статистика сайта меняет жизнь редактора

«ПОКАЖИТЕ ВАШ СЧЕТЧИК»

Когда мы смотрим на цифры статистики нашего сайта, первое, на что обращаем внимание, — это общий трафик. К сожалению, у многих редакторов этим все и заканчивается.

Общий трафик — это очень лукавое число, потому что оно не говорит нам ничего:

• о том, кто наши читатели;

• почему они читают нас;

• как они читают нас (мало, много, часто, редко, с десктопов, с мобильных, из соцсетей, из поиска, заходят напрямую, утром, вечером, днем, просматривают заголовки, читают полностью тексты и т. д.);

• что им интересно больше, а что меньше;

• видят ли они рекламу наших клиентов;

• возвращаются ли они обратно (и как часто) или это все новые читатели.

Это всего лишь цифра, которая говорит нам, насколько удачно или неудачно работают наши специалисты по SEO и SMM. Ну и, конечно, о том, попали ли мы в агрегаторы типа «Яндекс.Новости». Так ли это важно для издания?

Мы уверены, что самое важное не количество, а качество аудитории.

По-другому все устроено только на сайтах, где реклама продается просто по показам, и в этом заключается цель существования издания.

Что для редакции, что для рекламодателя ответ на вопрос «сколько?» — это только начало разговора. Показатель того, что вы в принципе умеете привлекать аудиторию. Самый важный вопрос, который должен волновать всех, — «как?». Как пользователи читают сайт? На какие страницы заходят? Как они себя ведут на сайте? Как можно эти показатели улучшить? Как повысить эффективность сайта для рекламодателя?

Все это можно узнать из статистики сайта. Кстати, кто у вас имеет доступ к ней? Общаясь с редакциями, мы столкнулись с тремя самыми распространенными сценариями:

1. Счетчик установлен, пароль от него только у сисадмина / веб-мастера / программиста. На планерке раз в неделю редактор смотрит на общую цифру посещаемости.

2. Счетчик установлен разработчиками сайта (нанятая веб-студия или фрилансеры), связи с ними нет, добыть пароль не представляется возможным.

3. Счетчик не установлен или установлен некорректно и поэтому не работает.

Очень надеюсь, что у вас в редакции — четвертый сценарий. Редактор сайта и главный редактор имеют полный администраторский доступ к статистике сайта. Лучше, если счетчик будет зарегистрирован на корпоративный электронный адрес, а не на личный.

Что знает хороший редактор, который смотрит вглубь статистики?

Параметры статистики сайта напрямую влияют на работу редактора. Следом идут авторы, журналисты, SMM- и SEO-специалисты. Именно поэтому у редактора должен быть постоянный и прямой доступ ко всей статистике. Но помимо этого важно уметь читать статистику и понимать цифры. Это не так сложно, как кажется. Главное, не включать режим сопротивления «я гуманитарий, я в этом ничего не понимаю». Современные системы статистики устроены так, чтобы их мог освоить обычный взрослый человек, обладающий здравым смыслом.

Давайте разберем то, что может предпринять грамотный редактор, глядя на цифры статистики.

Первое, что он видит, — это возможности для развития тематического и форматного ряда издания. Эксперименты с темами материалов, с форматами, результаты которых можно оценить сразу же в реальном времени, просто отслеживая параметры статистики.

Хороший редактор, глядя на цифры, может управлять вниманием читателя, перераспределяя его между контентными блоками на страницах сайта. Наблюдая за динамикой в показателях статистики, он знает, как убедить читателя посмотреть рекламу или просто дать клиенту возможность оказаться со своим рекламным сообщением в центре внимания читателя.