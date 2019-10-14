Метрики для гуманитариев: не бойтесь, не кусаются

При этом важно не только завлечь пользователя на сайт, важно его удержать, сделать так, чтобы он возвращался. А это уже работа с редполитикой.

— С чего начать редактору‑гуманитарию?

— Стоит обратить внимание на базовые показатели — как маркетинговые, так и редакционные. К маркетинговым относятся посетители, просмотры, глубина на сессию. К редакционным — досмотры материала, конверсия в прочтение и отношение времени чтения материала реального к прогнозируемому.

Маркетинговые метрики дадут понимание общей ситуации издания: растет или снижается трафик, какие каналы приносят больше всего пользователей, кто и как читает ваше издание. Редакционные позволят понять, где в материалах проблемные места: с каких частей текста уходит аудитория, а какие дочитывают до конца. Все вместе поможет удержать пользователя.

— В чем отличие посетителя от читателя и почему важно конвертировать первых во вторых?

— Посетитель — это человек, который открыл страницу с материалом, но совсем не обязательно его прочитал. Читатель же — человек, который открыл страницу и прочитал материал до конца.

Чем больше посетителей конвертируется в читателей, тем больше шансов, что они станут лояльными. Плюс, дошедшие до конца материала пользователи чаще переходят дальше — кликают на материалы по теме или информеры. То есть читатели производят больше трафика и, как следствие, денег.

— Можно ли утверждать, что столичные медиа больше пользуются «Медиатором», чем региональные?

— Активность использования сервиса определяется не регионом, а каждым конкретным медиа. Есть региональные медиа, которые активно используют редметрики в своей работе, а есть московские, которые ими пренебрегают.