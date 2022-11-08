Между сообщениями Telegram-каналов может появиться реклама

Исходный код Telegram Desktop дополнен поддержкой параметра posts_between для спонсорских сообщений, обратил внимание канал Telegram Info. Появление такого кода может означать, что официальная реклама от мессенджера будет размещаться между другими сообщениями.

При этом в официальном блоге Telegram об этом изменении упомянуто не было, в связи с чем нет ясности, будет ли функция отображения рекламных сообщений между записями на каналах в действительности реализована.

В октябре 2021 года Telegram рассказал о запуске рекламной платформы. В июле 2022 года мессенджер изменил политику в отношении рекламы медицинских товаров — теперь в нем стало доступно размещение товаров медицинского назначения с государственной сертификацией.

В ноябре 2021 года Павел Дуров объявил о введении платной подписки, которая дает возможность пользоваться Telegram без рекламы. Создатель платформы пояснил, что многие пользователи мессенджера пожелали добавить функцию отключения спонсорских объявлений.