Международная федерация журналистов исключила СЖР из своего состава

Международная федерация журналистов (IFJ) инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России, сообщает Reuters.

В организации заявили о том, что профсоюзы северных стран — Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии — выйдут из состава федерации «в знак протеста» против разрешения IFJ сохранить за журналистами российских государственных СМИ членство в организации.

Председатель Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо заявила, что профсоюзы этих стран в течение многих лет пытались разрешить внутренние проблемы федерации, но «их последним разочарованием» стало то, что IFJ не предпринял действий против Союза журналистов России «за создание региональных ассоциаций журналистов на некогда украинских территориях».