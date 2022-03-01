Международная федерация журналистов призвала ЮНЕСКО защитить журналистов на Украине

Международная федерация журналистов (МФЖ) призывает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделать все возможное для защиты представителей СМИ на Украине. Об этом говорится в заявлении МФЖ, распространенном в понедельник в Брюсселе.

«МФЖ и ее филиалы по всему миру призывают ЮНЕСКО сделать все возможное для защиты журналистов, — отмечается в нем. — Кроме того, МФЖ, представляющая журналистов в Организации Объединенных Наций, призывает генерального директора ЮНЕСКО, агентства, отвечающего за защиту и безопасность журналистов, сделать все возможное для обеспечения того, чтобы журналисты на Украине, как национальные, так и иностранные, могли выполнять свою миссию по информированию общественности в полной безопасности».