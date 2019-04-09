Международная федерация журналистов выразила озабоченность новыми российскими законами

Международная федерация журналистов выразила серьезную озабоченность по поводу недавно принятых в России законов об оскорблении власти и фейк-ньюс, предупредив, что, с высокой долей вероятности, данные законы могут оказать негативное влияние на свободу слова и свободу информации в стране.

МФЖ призвала российские власти пересмотреть данные законы, вступившие в силу в марте этого года и внимательнее отнестись к позиции Союза журналистов России, являющегося членом Международной федерации журналистов.

В заявлении МФЖ, в частности, приводятся мнения председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва и главы секретариата СЖР Дениса Токарского о непроработанности ряда критериев этих законов, что значительно увеличивает риск возможных злоупотреблений в правоприменительной практике.

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