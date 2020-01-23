Международная научная конференция «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные страницы Сопротивления Второй мировой войны» пройдет 5-6 февраля

Союз журналистов Москвы совместно с Международным общественным фондом «Российский фонд мира» проводит 5-6 февраля 2020 года Международную научную конференцию «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные страницы Сопротивления Второй мировой войны», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ее работе примут участие видные ученые-историки, эксперты, архивисты, музейные работники, журналисты ведущих московских СМИ.

С приветственным словом выступят:

• Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, председатель Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид Эдуардович Слуцкий;

• Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Константинович Пушков;

• Депутат Государственной Думы, председатель Оргкомитета по подготовке международного шествия Бессмертного полка Николай Георгиевич Земцов;

• Чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук, профессор МГИМО Доку Гапурович Завгаев;

• Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев;

• Первый заместитель председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Общественной палаты РФ Елена Васильевна Сутормина;

• Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина

Среди выступающих – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, член экспертного совета по вопросам российского зарубежья правительства Санкт-Петербурга

Петр Николаевич Базанов; доктор исторических наук, профессор Института всеобщей истории РАН Вадим Леонидович Телицын; кандидат исторических наук Виктория Геннадьевна Шаронова; кандидат исторических наук Нурлан Досалиев; доктор исторических наук Милана Живанович (Сербия); кандидат исторических наук Роман Владимирович Лебеденко (Межрегиональная общественная организация ветеранов французского Сопротивления «КомбатанВолонтэр»), Иван Петрович Крылов (Бельгия), Ксения Ягелло – потомки участников Сопротивления; историки-журналисты: Николай Карлович Сванидзе, Леонид Михайлович Млечин, Надежда Ильинична Ажгихина и другие эксперты.

Где и когда

Открытие конференции состоится 5 февраля в 11:00 в Московском Доме национальностей, зал № 4.

Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр.1

(м. «Красные ворота»)

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