Международные организации бьют тревогу из-за участившихся смертей журналистов от ковида

Более 400 журналистов из 50 стран мира скончались от коронавируса с начала пандемии.

Такие данные приводит международная организация Press Emblem Cаmpaign (PEC), которая публикует список умерших от ковида журналистов на своем сайте. Причем список этот далеко не полный, поскольку охватывает только 50 стран и такая статистика существует не везде.

Буквально каждый день в этом списке появляются новые имена, фамилии и фотографии...

Как подчеркивают в PEC, большинство журналистов заражается ковидом именно на работе — продолжая вести эфиры, снимая репортажи (в том числе о врачах и пандемии), присутствуя на пресс-конференциях и обеспечивая людей информацией.

О заражении коронавирусом как минимум 242 журналистов с 30 марта по сентябрь сообщил Альянс независимых журналистов (AJI) Индонезии. Мониторинг был сосредоточен на периоде, когда в стране начали ослаблять ограничения, что привело к увеличению числа заболевших. Наибольшее количество положительных тестов на Covid-19 — 235 случаев — было выявлено у индонезийских журналистов с июля по август 2020 года.

Особое возмущение журналистов Индонезии вызвал случай, когда один из местных чиновников устроил пресс-конференцию в своей резиденции и пригласил журналистов только для того, чтобы сообщить, что у него выявили Covid-19!

В России по разным источникам коронавирусом заразились более 500 журналистов, умерло 7 человек.

В связи с усиливающейся пандемией Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала медиакомпании и профсоюзы журналистов обеспечить безопасность работников СМИ, снизить риск заражения вирусом, избегая публичных мероприятий или соблюдая протоколы безопасности.