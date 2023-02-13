Международный фестиваль рекламы Red Apple 2022 представил шорт-листы

Международный фестиваль рекламы Red Apple представил шорт-листы. В этом году работы участников судили 45 членов жюри из 19 стран, включая Армению, Белоруссию, Италию и Китай.

Всех экспертов поровну распредели на три блока: Creative, Media и Marketing. Второй этап голосования прошел в рамках трех заседаний, каждое из которых длилось пять часов.

Победителей 32-го фестиваля объявят 16 февраля. В шорт-листы отобрали 109 из 369 поданных работ.

Список номинантов на призовые места и гран-при направлений Red Apple 2022 можно посмотреть на сайте Sostav.