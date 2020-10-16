Международный‌ ‌комитет‌ ‌защиты‌ ‌журналистов‌ ‌призвал‌ ‌власти‌ ‌Беларуси‌ ‌ освободить‌ ‌задержанных‌ ‌корреспондентов

За два дня, 11 и 12 октября, 49 журналистов попали под стражу — такие данные указаны в обращении КЗЖ. Организация сослалась на статистику, опубликованную на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

В МКЗ заявили: «Белорусским властям следует немедленно освободить журналистов,которых задержали во время освещения национальных протестов, а также прекратить преследование прессы и позволить ей работать свободно и безопасно».

Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, трёх из 49 журналистов ещё не выпустили на свободу.

Таким образом, под стражей в Беларуси всё ещё держат как минимум восьмерых журналистов. Среди них: корреспонденты спутниковой телекомпании «Белсат-ТВ» Змитер Казакевич, Вячеслав Лазарау, Милана Харитонова, Александр Ярошук, Александр Сидаревский и Алена Дунар; корреспондент новостного портала «Сильные новости» Дзианис Якштас; а также журналист-фрилансер Александр Величенко.

Согласно информации, опубликованным на сайте Белорусской Ассоциации журналистов, за время протестов, с 9 августа, в Беларуси отметили как минимум 309 случаев нарушения прав журналистов со стороны властей.

Источник: ТАСС