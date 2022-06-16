Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист номинантов 2022 года

Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. В этом году оргкомитет включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.

«Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!», – прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.

Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладателей Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте (http://stenincotnest.ru). В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Полный список работ номинантов 2022 года опубликован на русской (https://stenincontest.ru/winners2022/) и английской (https://stenincontest.com/winners2022/) версиях сайта.