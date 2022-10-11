Международный конкурс студенческих коммуникационных проектов «Массмедиа Перспектива – 2022» объявляет о начале сбора заявок

В этом году тема конкурса — «Есть контакт!». Организаторы предлагают поразмышлять на тему современных коммуникаций, проблем, связанных с ними, и найти пути их решения. Подробности о теме будут опубликованы позднее на сайте конкурса и в группе.

Необходима регистрация.

Сроки:

• 21 сентября – 14 ноября – прием конкурсных проектов. Студенты всех уровней образования из любых стран могут представить свой коммуникационный проект, соответствующий теме этого года. Участвовать можно по одному или в составе команды.

• 19 ноября – 26 ноября – заочный этап конкурса, работа Short-list комиссии, работа жюри по определению финалистов;

• 28 ноября – 29 ноября – очный этап конкурса: финальная защита проектов и награждение победителей Конкурса в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ (г. Санкт-Петербург).

Победители конкурса получат памятные призы, возможность стажироваться в ведущих СМИ, а также баллы портфолио при поступлении в СПбГУ на программы направлений «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью».

Ознакомиться с положением о конкурсе, правилами участия и работами прошлых лет.